“Matera è la sede più idonea per ospitare la centrale operativa del 112”. La proposta

Il consigliere regionale e capogruppo di Azione, Nicola Morea, esprime pieno sostegno alla mozione presentata dal consigliere regionale Fernando Picerno sull’istituzione del Numero Unico di Emergenza 112 con sede a Matera, ribadendo l’importanza strategica di questa scelta per l’intera Basilicata.
Afferma Morea:
«L’attivazione del 112 a partire dal 18 novembre rappresenta senza dubbio un passo avanti fondamentale per migliorare il coordinamento delle emergenze e garantire maggiore sicurezza ai cittadini lucani.
È un risultato atteso da tempo e che avvicina la nostra regione agli standard organizzativi europei».
Allo stesso tempo, il consigliere di Azione sottolinea come Matera sia la sede più idonea per ospitare la centrale operativa del 112:
«Matera dispone già di una struttura logistica adeguata, immediatamente attivabile e perfettamente coerente con le esigenze del servizio.
Non avrebbe senso ignorare questa opportunità: significherebbe ottimizzare le risorse e garantire maggiore efficienza fin da subito».
Morea evidenzia inoltre l‘impatto positivo che questa scelta avrebbe sul tessuto economico e occupazionale della Regione:
«Istituire la centrale del 112 a Matera significa creare nuovi posti di lavoro qualificati, offrire prospettive ai giovani lucani e valorizzare competenze che troppo spesso rischiano di emigrare altrove.
La Basilicata deve cogliere ogni occasione di sviluppo, soprattutto quando esistono già le condizioni strutturali e organizzative per farlo».
Conclude Morea:
«Per questo lavoriamo come Regione Basilicata al raggiungimento di questo risultato. Il potenziamento dei servizi di emergenza non è solo una questione tecnica, ma un investimento sul futuro del territorio.
Matera può e deve essere protagonista di questo percorso».