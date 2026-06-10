Basilicata nel cuore dell’Emilia: un racconto visivo tra identità, radici e promozione del territorio. Ecco l’iniziativa

La Basilicata, con i suoi paesaggi senza tempo, la sua profonda spiritualità e la sua straordinaria ricchezza antropologica, diventa protagonista nel cuore di Parma.

Il prossimo venerdì 12 giugno 2026, alle ore 18:00, presso la Libreria Diari di Bordo (Borgo Santa Brigida n. 9, Parma), verrà inaugurata l mostra fotografica collettiva “Meravigliosa Basilicata”.a

L’iniziativa è promossa dal Circolo Culturale Lucano di Parma APS, una realtà attiva e vibrante che da anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i tantissimi lucani residenti in Emilia-Romagna e un vero e proprio avamposto di promozione territoriale. L’evento gode del prestigioso patrocinio istituzionale della Regione Basilicata.

La mostra, curata con passione e rigore da Maria Grazia Maurella e Antonio Di Pierro, si propone come un mosaico di sguardi e prospettive.

Attraverso gli scatti di diversi autori, l’esposizione ricompone la complessa e affascinante geografia lucana: dai profili lunari dei calanchi alle vette maestose del Pollino, dall’incanto millenario dei Sassi di Matera fino alle tradizioni popolari e ai dettagli più intimi dei borghi, custodi di una cultura antica ma incredibilmente viva.

Spiegano i curatori:

“Questa mostra nasce dal desiderio profondo di raccontare la nostra terra a chi ancora non la conosce, ma anche dall’esigenza di mantenere saldo il cordone ombelicale che lega noi lucani della diaspora alle nostre radici.

Vogliamo mostrare una Basilicata ‘meravigliosa’ non solo per le sue bellezze da cartolina, ma per la sua anima autentica, fiera e accogliente“.

Per l’editoria e i media lucani, l’evento rappresenta un’importante testimonianza di come il patrimonio culturale della regione venga valorizzato e celebrato al di fuori dei confini regionali, stimolando anche il turismo di ritorno e l’interscambio culturale in un anno cruciale per la promozione del territorio.

La mostra rimarrà aperta al pubblico con ingresso libero e gratuito.

È quanto comunica la Presidente del Circolo Lucano di Parma, Teresa Summa.

Di seguito la locandina con i dettagli.