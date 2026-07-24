Matera, la Dottoressa Calabrò è il nuovo Direttore della Struttura Complessa della Farmacia Ospedaliera del Madonna delle Grazie. Auguri di buon lavoro

Concetta Calabrò è il nuovo Direttore della Struttura Complessa della Farmacia Ospedaliera del presidio “Madonna delle Grazie” di Matera.

Il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, ha sottoscritto oggi il contratto con la professionista, che assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal primo agosto prossimo.

Calabrò è laureata in Farmacia all’Università degli Studi di Messina e porta in dote un’esperienza ultraventennale maturata nelle farmacie ospedaliere, in particolare all’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile Locale di Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza, con incarico di alta specializzazione nei flussi ministeriali, nelle gare e negli appalti.

Ha conseguito un Master in Dipartimenti Farmaceutici, un master in Management Sanitario e un corso di perfezionamento in Oncologia, consolidando un percorso professionale e formativo di elevato profilo.

È inoltre autrice di numerosi contributi scientifici pubblicati su riviste specializzate internazionali.

“Assumo questo incarico – dichiara la dottoressa Concetta Calabrò – con entusiasmo e senso di responsabilità. Metterò la mia esperienza al servizio dell’ASM lavorando in sinergia con tutti i professionisti dell’Azienda per contribuire allo sviluppo del Servizio Farmaceutico, nell’interesse dei pazienti e del territorio”.

“L’arrivo della dottoressa Calabrò – afferma il DG Maurizio Friolo – rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra Azienda.

Le competenze professionali e scientifiche maturate nella sua carriera contribuiranno a rafforzare ulteriormente la qualità del Servizio Farmaceutico ospedaliero, gestito finora con organizzazione ed efficienza dalla dottoressa Maria Cascione che ringrazio per l’impegno profuso. Continuiamo a investire sulle professionalità per consolidare un’organizzazione sempre più moderna, per rispondere con efficacia ai bisogni di salute dei cittadini”.

“La nomina della dottoressa Concetta Calabrò -afferma l’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico- alla guida della Farmacia Ospedaliera del presidio ‘Madonna delle Grazie’ si inserisce nel lavoro di consolidamento dei reparti e delle strutture complesse che stiamo portando avanti in tutte le aziende sanitarie lucane.

È un’ottima notizia per la nostra sanità regionale e conferma la volontà di investire su competenze qualificate. Il farmacista ospedaliero ricopre infatti un ruolo cruciale e di grande responsabilità, governando un ambito di spesa strategico e rilevante per la tenuta economica e la sostenibilità dell’intero sistema sanitario regionale”.