Matera, aggredisce e morde i poliziotti! L’intervento

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato, in flagranza di reato, un cittadino nigeriano di 29 anni, ritenuto responsabile dei reati di interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento, effettuato da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti, con il supporto di un operatore della Sezione Polizia Stradale di Matera, è scaturito dalla segnalazione di un autista di un autobus relativa a un uomo, privo di titolo di viaggio, che si rifiutava di scendere dal mezzo, impedendone la partenza.

Alla vista degli agenti, che invitavano il soggetto ad allontanarsi dal bus, quest’ultimo assumeva un atteggiamento violento e minaccioso nei confronti degli operatori, opponendo resistenza attiva durante le fasi di contenimento.

Nel corso dell’intervento, gli agenti riportavano lesioni, mentre uno di loro veniva anche morso alle mani.

Ultimate le attività di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto in carcere. All’esito del giudizio direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto applicando nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Matera e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Si rappresenta che gli accertamenti vanno intesi, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale.