Miss Italia, la selezione riparte da Scanzano Jonico, madrina dell’evento sarà Katia Buchicchio. I dettagli

Riparte anche in Basilicata la ricerca della ragazza che possa meglio rappresentare la bellezza italica.

Sabato 25 Luglio, alle ore 20:30, si terrà la prima selezione di Miss Italia in terra lucana e sarà dedicata allo storico brand di gioielli Miluna.

Location dell’evento sarà Piazza Gramsci a Scanzano Jonico, borgo definito “la California del Sud”, particolarmente apprezzato per le ampie spiagge dorate.

L’organizzazione è curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Scanzano Jonico e in collaborazione con la locale Pro Loco.

La selezione avrà come madrina Katia Buchicchio, Miss Italia in carica e prima lucana ad indossare la corona dello storico concorso della famiglia Mirigliani.

La serata sarà condotta dal presentatore e attore Christian Binetti, volto della trasmissione Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud, mentre sarà ospite la coinvolgente voce della cantante Elena Cappiello.

Ad occuparsi dell’hair style delle concorrenti saranno i saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Ecco la locandina degli eventi.