Ospedale Madonna delle Grazie: al via il tirocinio in Pediatria per questi studenti. Auguri di buon lavoro!

A seguito di una convenzione stipulata tra l’Università Lum Giuseppe Degennaro e l’Azienda Sanitaria di Matera per le attività formative professionalizzanti gli studenti del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, coordinato dalla prof.ssa Maria Cristina D’Adamo, hanno iniziato un tirocinio formativo in Pediatria presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Il tirocinio, a cura di Carmela Montemurro, Direttore dell’Unità Operativa complessa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale e di Ilaria Farella, docente di Pediatria LUM, fornirà agli studenti del quarto anno un’iniziale preparazione pratica di carattere medico generale, portandoli a poter eseguire in autonomia un esame obiettivo generale infantile, a compilare una cartella clinica, ad applicare i principi generali per la stesura di una lettera di dimissione, a maturare una capacità di apprendimento che gli consentirà un iniziale orientamento nella gestione di alcuni comuni trattamenti.

Inoltre gli studenti potranno acquisire le indispensabili nozioni clinico-teoriche e imparare ad applicarle nella gestione del bambino e dell’adolescente.

Il tirocinio degli studenti del quinto anno prevede la partecipazione degli stessi a tutte le attività cliniche di reparto, fino ad essere coinvolti direttamente nella gestione di un bambino o adolescente, durante tutto il ricovero: informare i genitori per ottenere il consenso per il percorso diagnostico e terapeutico, compilare correttamente la cartella clinica (anamnesi, esame obiettivo e diaria), impostare il percorso diagnostico differenziale eventuale, comunicare la diagnosi e la prognosi genitori, impostare il piano terapeutico, partecipare all’epicrisi e alla compilazione della lettera di dimissione.

Tale attività, sotto la guida di tutor, sarà organizzata in modo da costruire gradualmente la necessaria formazione multidisciplinare, consentendo anche l’acquisizione di abilità pratiche.

Durante il tirocinio, lo studente imparerà inoltre ad interagire in modo empatico e costruttivo con i piccoli pazienti, i genitori e il personale sanitario.

Dichiara l’Assessore alla Salute Cosimo Latronico:

“L’avvio di questa collaborazione per i tirocini degli specializzandi tra la LUM e l’Azienda Sanitaria di Matera, è un elemento di grande valore per intessere proficui rapporti di collaborazione con i futuri medici specialisti.

Aprire le corsie dei nostri ospedali alla formazione sul campo significa creare un legame solido e duraturo con i professionisti di domani, valorizzando le competenze del personale ospedaliero nel ruolo di tutor e, al contempo, rendendo la Basilicata attrattiva per le giovani generazioni di medici”.