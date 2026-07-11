Montescaglioso, al via “Il Paese dei Libri”, cinema e arte all’Abbazia di San Michele Arcangelo: il programma

Dal 17 al 19 luglio, Montescaglioso torna a essere “Il Paese dei Libri”.

Laboratori di lettura, danzaterapia, cinema, progetti, idee e soprattutto libri saranno protagonisti di un appuntamento ormai arrivato all’undicesima edizione, nel ricordo sempre vivo di Pippo Bellone, ideatore della manifestazione, un visionario che ha segnato il passo nella vita culturale della comunità montese e alla cui intuizione si ispira il lavoro della redazione della manifestazione.

Il tema scelto per quest’anno è la Cura in tutte le sue forme e il programma di questa edizione porterà a Montescaglioso ospiti speciali per parlare di cura attraverso l’arte, la creatività, le parole della letteratura e del cinema, nella storica cornice del chiostro dell’Abbazia di San Michele Arcangelo.

Si comincia venerdì 17 con il laboratorio rivolto ai bambini “La cura delle storie”, organizzato dall’associazione culturale Officina delle idee di Pomarico, e il laboratorio di danzamovimentoterapia “Abbi cura di te”, organizzato da Arte Associazioni professionali Arti Terapie.

Continueremo, poi, con la testimonianza di due esempi virtuosi di presenza culturale sul territorio assieme a Marotta & Cafiero e Officina delle idee; Graziano Gala ci racconterà, con un linguaggio estremamente originale, della discesa del suo personaggio nel regno delle anime notturne per poter recuperare un po’ della sua dignità usurpata; protagonista del dialogo con Emanuele Aruta sarà il re del pop Michael Jackson, per poi terminare con una riflessione sulle Artiterapie come risorse di cura comunitaria, con Anna Appio ed Elena Fornaciari.

Sabato 18 luglio si comincerà con il laboratorio Leggo con cura, si proseguirà parlando di giovani e futuro con il romanzo di Andrea Martina; si dialogherà di Cid Corman assieme ad Angelo Palumbo e Antonella Radogna; di ecologia come cura del mondo e impegno civile in Rachel Carson e dell’intima ricerca pittorica nella natura di Charles Lucien Moulin con Danilo Selvaggi e Gianni Palumbo, il tutto mentre l’artista Clara Tacinelli preparerà una sorpresa per gli ospiti e per il pubblico.

La serata conclusiva di domenica 19 luglio sarà dedicata allo stretto legame tra letteratura e cinema: oltre all’ultimo laboratorio pomeridiano Le parole che curano, la serata prevede un omaggio alle parole del cinema a cura del gruppo di lettura Invincibile Estate; Anna Giammetta ci condurrà in un viaggio di luoghi, aneddoti e curiosità legati al piccolo e al grande schermo; Mariano Lamberti, regista e scrittore, ci racconterà di queste due anime che lo abitano e di come si influenzino a vicenda; verrà presentata l’opera poetica di una giovane studentessa, Jenifer Patricia Kiss, per richiamare l’attenzione di cura verso le nuove generazioni e, infine, sarà proiettato il cortometraggio 04:47 di e con Emanuele Aruta, per la regia di Rosanna Marotta.

Il Paese dei Libri, inoltre, ospiterà l’esposizione Scrittori al Cinema: una selezione di opere di artisti locali che hanno rivisitato, seguendo la loro ispirazione e utilizzando la propria tecnica creativa, le locandine dei grandi film tratti da romanzi.

Di seguito la locandina con i dettagli.