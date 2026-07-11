Bardi ricorda Peppino Di Capri: “L’Italia perde un grande artista e un pezzo della sua storia”. Ecco le sue parole

“Con la scomparsa di Peppino Di Capri l’Italia perde un grande artista e un pezzo della sua storia culturale, del costume e dei sentimenti di intere generazioni”.

Nell’esprimere il proprio cordoglio, il Presidente della Regione, Vito Bardi, ricorda come le melodie di Peppino Di Capri abbiano scandito gli anni più belli della sua giovinezza:

“Impossibile non farsi cullare dai ricordi e dalla nostalgia pensando a capolavori senza tempo come Champagne o Roberta, canzoni capaci di raccontare l’amore, le speranze e i sogni di un’epoca irripetibile con un’eleganza e un garbo unici.

Con il suo pianoforte e la sua voce inconfondibile ha saputo unire la tradizione napoletana alle sonorità internazionali, portando la musica italiana nel mondo e lasciandoci un patrimonio emotivo che non svanirà.

Oggi brindiamo idealmente a lui, grati per la bellezza che ci ha regalato”.