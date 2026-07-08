Irsina sul podio nazionale dei piccoli borghi d’eccellenza. Complimenti

Un’immagine che racchiude l’anima profonda, la luce e la storia della Basilicata ha portato il Comune di Irsina sul podio nazionale dei piccoli borghi d’eccellenza.

Il centro materano si è infatti aggiudicato il premio speciale “Il Borgo in una foto”, nell’ambito del concorso nazionale “Piccolo comune amico”, grazie a un suggestivo scatto del fotografo Pietro Amendolara.

La vittoria celebra la capacità della comunità irsinese di custodire la propria identità e di trasformarla in un eccezionale veicolo di promozione territoriale e turistica.

Il Presidente della Regione, Vito Bardi:

“Il successo di Irsina dimostra come le aree interne della Basilicata siano custodi di tradizioni storiche, ma anche veri e propri laboratori di bellezza capaci di farsi valere e riconoscere in contesti di primo piano”.

Bardi sottolinea il valore del lavoro di squadra tra l’amministrazione locale, i cittadini e il talento artistico di Amendolara, elementi che insieme hanno saputo restituire la forza espressiva di un territorio unico.

Conclude il Presidente:

“Grazie a questa vittoria Irsina e le sue eccellenze godranno di una vetrina nazionale: il borgo sarà inserito in un sito internet interamente dedicato e in una mappa interattiva che promuoverà gli eventi, la storia e i prodotti tipici del territorio a livello globale”.

Il premio “Piccolo comune amico” – promosso da Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da partner del calibro di Autostrade per l’Italia, Intesa Sanpaolo, Fit, Touring Club Italiano e Symbola, con il patrocinio di Aci, Anci e Uncem – è riservato ai comuni sotto i 5mila abitanti che si distinguono nella valorizzazione del patrimonio locale.

Il riconoscimento ufficiale e la premiazione finale si terranno domani, giovedì 9 luglio, a partire dalle 9.30, a Roma, nella sala congressi di Palazzo Rospigliosi.