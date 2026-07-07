“Montagna lucana sempre più apprezzata: sfruttare la forte richiesta di turismo proveniente dalla vicina Puglia”. La richiesta

“Con l’approvazione del finanziamento da 6 milioni di euro destinato alla completa riqualificazione del comprensorio di Abriola-Pierfaone, la Regione Basilicata – grazie alla sensibilità del presidente Bardi – compie un passo straordinario verso il rilancio di un luogo strategico, confermando una visione politica chiara e concreta che guarda al futuro della nostra terra, in particolar modo al futuro delle aree interne”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Galella, commentando il provvedimento approvato dalla Giunta regionale lo scorso 17 giugno.

Spiega Galella:

“Questo finanziamento è un tassello estremamente prezioso, ma auspico sia solo il primo di una serie di investimenti strutturali.

La montagna lucana, infatti, è sempre più apprezzata ed è ormai diventata sia in estate sia in inverno una rinomata meta turistica per appassionati e famiglie.

In questa prospettiva dobbiamo essere capaci di intercettare e sfruttare fino in fondo anche la forte richiesta di turismo montano proveniente dalla vicina Puglia, muovendoci in perfetta sintonia con tutti gli imprenditori che hanno già creduto e investito in questo settore. Questo intervento pubblico può e deve fare da effetto leva, attraendo ulteriori capitali privati e inaugurando una nuova visione del nostro patrimonio montano”.

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, l’infrastrutturazione deve però viaggiare di pari passo con la strategia:

“È essenziale avviare una promozione forte e mirata della montagna lucana per sostenere concretamente il tessuto sociale ed economico delle aree interne.

Per questo motivo ritengo quanto mai urgente e auspicabile l’approvazione in Commissione e in Consiglio regionale, o quantomeno l’avvio immediato di un confronto serio e costruttivo, sulla proposta di legge per la tutela e lo sviluppo della montagna lucana che ho presentato personalmente nel mese di giugno dello scorso anno”.

Entrando nel dettaglio dell’intervento sul comprensorio di Abriola, Galella conclude:

“La stazione di Pierfaone sarà modernizzata.

Grazie a questo stanziamento potremo finalmente avviare un programma di diffusione della pratica dello sci attraverso una pista sintetica, fruibile tutto l’anno.

Abbiamo una naturale propensione per gli sport di montagna e una capacità attrattiva enorme. Pierfaone diventerà un vero gioiello, che porterà enormi vantaggi e ricadute positive anche per l’economia e le attività del capoluogo”.