Montescaglioso, cresce l’attesa per San Rocco 2026: tra fede, il tradizionale Carro e il concerto di Nina Zilli. Il programma

Manca ormai meno di un mese e mezzo alla Festa Patronale di San Rocco e Maria SS. Assunta in Cielo, Compatroni di Montescaglioso, uno degli eventi religiosi, storici e popolari più importanti della Basilicata.

La città è già entrata nel vivo dei preparativi: un ricco calendario di eventi accompagnerà la comunità fino al 20 agosto, giorno dedicato al Santo Patrono San Rocco.

Dal convegno “Aspettando San Rocco”, dedicato alla valorizzazione della storia e delle tradizioni locali, fino all’annuncio del concerto di Nina Zilli, in programma il 21 agosto, cresce l’attesa per settimane che uniranno fede, cultura, spettacolo e senso di appartenenza.

La Festa Patronale di Montescaglioso è considerata una delle celebrazioni più sentite e spettacolari della Basilicata.

Le sue radici affondano nella storia della comunità: San Rocco divenne Patrono della città nel 1684, un legame che si rinnova da oltre tre secoli e che continua a rappresentare uno dei simboli più autentici dell’identità montese.

Il convegno, ospitato nell’Abbazia di San Michele Arcangelo, ha rappresentato il primo importante appuntamento del percorso di avvicinamento alla festa, offrendo approfondimenti sul legame tra San Rocco e Montescaglioso, sul pellegrinaggio medievale, sul recupero del Carro Trionfale, sul ruolo del cavallo nella tradizione patronale e sull’importanza delle bande musicali, autentica colonna sonora della festa.

La serata si è conclusa con l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata a San Rocco e con l’esecuzione delle tradizionali marce patronali da parte della Banda A.G.M.L. Città di Montescaglioso.

Ad accrescere l’entusiasmo è arrivato anche l’annuncio del Comitato Feste Patronali, che ha ufficializzato il concerto di Nina Zilli per il 21 agosto.

La cantante piacentina, tra le voci più raffinate del panorama musicale italiano, sarà protagonista della tradizionale serata musicale che ogni anno richiama migliaia di spettatori, portando sul palco i suoi più grandi successi in uno spettacolo che si preannuncia tra gli eventi di punta dell’estate lucana.

Le date da segnare in calendario sono già ufficiali. Il 31 luglio 2026 si apriranno simbolicamente i festeggiamenti con la tradizionale Asta del Carro Trionfale in Piazza Roma, uno degli appuntamenti più caratteristici della festa. Dal 18 al 20 agosto 2026 si svolgeranno i tre giorni centrali delle celebrazioni civili e religiose, mentre il 20 agosto 2026 rappresenterà il momento culminante dell’intera manifestazione.

La Festa Patronale di Montescaglioso è una delle più sentite dell’intera Basilicata e il suo momento clou è proprio il 20 agosto. Al mattino, dalla Chiesa Madre, si snoda la tradizionale processione che attraversa i punti più suggestivi del centro storico e raggiunge anche i rioni più nuovi della città, per poi fare ritorno alla Chiesa Madre nelle prime ore del pomeriggio, accompagnata dalla devozione dei fedeli, dai canti e dalle solenni marce eseguite dalle bande musicali.

In serata si rinnova il rito più atteso e spettacolare della tradizione montese. Dal Convento dei Cappuccini parte la statua di San Rocco “del Carro”, collocata sul maestoso Carro Trionfale e trainata da sette maestosi cavalli lungo uno storico percorso rimasto immutato negli anni fino a raggiungere la chiesa di San Rocco in Piazza Roma. Il passaggio del carro tra due ali di folla rappresenta il momento più emozionante della festa, tra preghiere, applausi, canti popolari e le celebri marce delle bande musicali.

A chiudere la lunga giornata di festa saranno le esibizioni delle migliori bande musicali da giro nella tradizionale cassarmonica e, in nottata, il grande spettacolo dei fuochi d’artificio, che illuminerà il cielo sulla collina Materana e concluderà una giornata ricca di fede, emozioni e tradizione.

Tra appuntamenti culturali, recupero delle tradizioni, eventi musicali e celebrazioni religiose, Montescaglioso si prepara così a vivere ancora una volta la sua ricorrenza più importante, custodendo un patrimonio di fede, storia e devozione che da oltre tre secoli rappresenta il cuore dell’identità cittadina.