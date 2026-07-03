Asm Matera: prestigioso incarico per la dottoressa Luisa De Palma. Auguri di buon lavoro

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2026, Luisa De Palma ha assunto l’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’ASM.

La nomina rappresenta un importante passo nel percorso di rafforzamento della rete riabilitativa aziendale, con l’obiettivo di garantire ai cittadini servizi sempre più qualificati, appropriati e orientati alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti, per il recupero funzionale e il miglioramento della qualità della vita.

Dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“Rivolgo alla dottoressa Luisa De Palma i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico assunto.

La sua esperienza professionale e le competenze maturate nel settore della medicina fisica e della riabilitazione rappresentano un valore aggiunto per la nostra Azienda.

Siamo certi che, insieme ai professionisti dell’Unità Operativa, saprà contribuire al consolidamento e allo sviluppo di un’offerta riabilitativa sempre più efficiente, innovativa e vicina ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie”.

Afferma l’assessore regionale alla salute Cosimo Latronico:

“La nomina della dottoressa De Palma, a cui va il mio augurio di buon lavoro, è un altro tassello che arricchisce la capacità di risposta del nostro sistema sanitario regionale a partire dagli ospedali di Matera, Policoro, Tinchi e Stigliano, garantendo a ogni comunità parità di accesso e percorsi di cura ottimali.”