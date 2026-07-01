Matera: tutti insieme per il bosco Timmari! Ecco l’iniziativa

Tutto pronto a Matera per la Giornata Ecologica regionale Epli “Puliamo il bosco Timmari” promossa dalla Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps e l’Associazione Verde Colle Timmari.

L’appuntamento è alle ore 9 presso il Centro Sociale di Timmari domenica 5 luglio 2026, fanno sapere gli organizzatori per condividere una giornata all’insegna del rispetto della natura coinvolgendo istituzioni, volontari e cittadini ma anche un’occasione di promozione del bosco Timmari, polmone verde di Matera.

Sottolineano Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata e Rocco Festa Presidente dell’Associazione Verde Colle Timmari:

“L’evento è inserito nel progetto nazionale #prolocosostenibile2030 e nel cartellone delle Giornate Ecologiche Pro Loco Epli 2026 – ha lo scopo di ripulire dai rifiuti abbandonati con l’impegno dei volontari alcune aree del bosco Timmari per renderlo più pulito, accessibile e sicuro per tutti“.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di munirsi di abbigliamento comodo, guanti per raccogliere i rifiuti, una borraccia d’acqua, cappellino parasole e tanta voglia di fare la differenza per un impegno comune: salvaguardare e promuovere il bosco Timmari.

Di seguito la locandina con i dettagli.