Matera e Tétouan unite dall’arte: si conclude il progetto internazionale selezionato tra oltre 180 candidature provenienti da 28 Paesi

Si è concluso con successo “FLY ME TO… TETOUAN”, iniziativa realizzata nell’ambito delle attività artistiche e culturali dedicate alla celebrazione di Matera e Tetouan come Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo 2026.

Promosso dall’Association Nahda pour la Citoyenneté et le Développement (Marocco), in partenariato con DOO Performing Arts Group (Italia) e Det Flyvende Teater (Danimarca), con il sostegno della Fondazione Anna Lindh, il progetto ha celebrato il percorso di Tetouan, designata insieme a Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, attraverso un programma dedicato all’arte, alla musica e al dialogo interculturale.

Il 22 e 23 giugno 2026, il Centro Culturale di Tetouan ha ospitato FLY ME TO… TETOUAN, concerto-spettacolo internazionale che ha riunito artisti provenienti da Italia, Ungheria e Marocco, insieme a operatori culturali, rappresentanti istituzionali e cittadini delle due sponde del Mediterraneo.

Protagonisti dello spettacolo sono stati il direttore artistico e performer Giuseppe L. Bonifati (Italia), Linda Sugataghy (Ungheria) e il pianista Krisztián Oláh (Ungheria), affiancati, per questa edizione speciale, dai musicisti marocchini del gruppo Bambara Gnaoua, in un incontro artistico che ha valorizzato la ricchezza delle tradizioni mediterranee e il dialogo tra culture.

FLY ME TO… è un travelling concert-show internazionale che propone un repertorio ispirato al bolero, al jazz e alla bossa nova, rendendo omaggio a grandi icone della musica e a brani senza tempo.

Attraverso musica, narrazione, sorpresa e interazione con il pubblico, gli artisti accompagnano gli spettatori in un viaggio che attraversa Italia, Stati Uniti, Danimarca, Ungheria, Spagna e Francia, per proseguire idealmente verso l’America Latina, l’Asia e l’Africa.

Lo spettacolo è una co-produzione di DOO Performing Arts Group (Italia) e Det Flyvende Teater – Il Teatro Volante, il primo teatro al mondo con sede in un aeroporto internazionale, presso Billund Airport in Danimarca. Il progetto è stato presentato in aeroporti e sedi culturali internazionali, tra cui Billund, Göteborg, Copenaghen, Budapest, Tel Aviv, Los Angeles, Reykjavík e Tirana, anche in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura nel mondo..

Attraverso musica dal vivo, teatro, performance e momenti di incontro, FLY ME TO… TETOUAN ha promosso i valori della diversità culturale e della comprensione reciproca, trasformando il linguaggio artistico in uno strumento concreto di dialogo tra comunità. L’iniziativa ha confermato il valore delle arti performative come mezzo capace di favorire inclusione, collaborazione internazionale e nuove connessioni tra artisti e territori.

La conclusione di FLY ME TO… TETOUAN rappresenta un importante risultato per il partenariato internazionale e lascia un’eredità fatta di nuove relazioni, collaborazioni e prospettive future, rafforzando il legame simbolico tra Tetouan e Matera, unite dal titolo di Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo 2026 e dalla comune volontà di promuovere il Mediterraneo come spazio di creatività, incontro e cooperazione.

Partner del progetto

Association Nahda pour la Citoyenneté et le Développement (Marocco)

DOO Performing Arts Group (Italia)

Det Flyvende Teater (Danimarca)

Con il sostegno di: