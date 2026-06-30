Basilicata, allerta meteo della Protezione Civile

Una perturbazione, nella giornata di mercoledì, inizierà ad interessare la nostra penisola a partire dalle regioni settentrionali.

Il contrasto tra aria più fresca in quota e il forte calore accumulato sulle zone di pianura e nelle valli, causerà l’innesco di condizioni di marcata instabilità, dando luogo a intensi temporali, con associate forti raffiche di vento e grandinate, oltre a rovesci di pioggia e fulmini.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, mercoledì 1° luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, specie settore centro-meridionale, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto per mercoledì 1° luglio è stata valutata allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Lombardia e allerta gialla su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Basilicata e su gran parte di Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.