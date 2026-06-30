Ospedale di Matera, il rito del Bambinello affidato a una pediatra diventata mamma da pochi giorni

La statua di Gesù bambino della Madonna della Bruna è da questa mattina nella cappella dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera per permetterà ai degenti di poter celebrare la propria devozione alla Protettrice di Matera.

L’Arcidiocesi di Matera-Irsina e l’Associazione di Maria Santissima della Bruna, di concerto con l’Azienda Sanitaria Locale, hanno deciso di svolgere il rito della vestizione di Gesù bambino nel reparto di Pediatria dell’Ospedale.

Il rito si è svolto oggi pomeriggio nell’androne di ingresso del reparto alla presenza di Don Francesco di Marzio, del cappellano dell’Ospedale Fra Sergio Tagliente e del diacono Terenzio Cucaro.

A vestire a festa il Bambinello è stata, come da tradizione, una neomamma; in questo caso proprio una dottoressa dell’Unita operativa di Pediatria, Giovanna Carmela Fabrizio, che ha partorito proprio qualche giorno fa i suo secondogenito, Flavio. A curare l’allestimento scenografico della Pediatria per l’occasione è stata una operatrice socio sanitaria, Antonella Matera.

Afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“Siamo onorati di ospitare il tradizionale rito della Vestizione del Bambino Gesù nel nostro Ospedale, come segno di devozione e di vicinanza ai degenti.

La presenza della statua del bambinello nella cappella dell’Ospedale permette ai pazienti e al personale sanitario di vivere con più profondità l’atmosfera della Festa della Bruna, una celebrazione alla quale siamo tutti legati”.