Blackout e sbalzi di corrente nel centro di Matera: “Danni alle imprese”. Questa la richiesta

Una situazione di insostenibile disagio che sta mettendo a dura prova il tessuto economico e produttivo del centro storico e cittadino di Matera.

A denunciarla sono Leonardo Montemurro, Presidente di CNA Matera, e Savio Di Stefano, Referente dell’Unione CNA Ambiente e Energia di Matera, i quali hanno formalizzato in data odierna una lettera ufficiale indirizzata al Sindaco del Comune di Matera, Antonio Nicoletti, e all’Assessore alle Attività Produttive, Giuliano Paterino.

Al centro della sollecitazione ci sono i continui e ripetuti disservizi nell’erogazione dell’energia elettrica registrati nell’ultimo periodo: continui sbalzi di tensione e micro-interruzioni repentine che danneggiano le attività commerciali, i laboratori artigiani e le strutture ricettive della zona centrale.

Afferma Leonardo Montemurro, Presidente CNA Matera:

“Non parliamo di semplici e sporadici contrattempi, ma di una vera e propria criticità strutturale che si ripete quotidianamente.

Questo continuo ‘vieni e vai’ della corrente elettrica provoca il blocco improvviso dei macchinari dei nostri artigiani, mette fuori uso le apparecchiature elettroniche e i registratori di cassa, e impedisce persino l’utilizzo dei terminali POS per i pagamenti elettronici. È un danno economico diretto e d’immagine pesante, soprattutto nel pieno della stagione turistica”.

Nella lettera inviata al Municipio, i vertici di CNA Matera hanno chiesto all’Amministrazione Comunale di farsi interprete immediata di questo malessere diffuso, segnalando formalmente la gravità della situazione alla società E-Distribuzione.

Aggiunge Savio Di Stefano, Referente CNA Ambiente e Energia Matera:

“Accanto al ripristino immediato della normale erogazione, che è un atto dovuto, riteniamo che sia giunto il momento di pretendere una soluzione definitiva.

Per questa ragione abbiamo chiesto al Comune di sollecitare la società di gestione affinché predisponga un piano straordinario di potenziamento e ampliamento della capacità della rete elettrica del centro.

L’attuale infrastruttura si sta dimostrando palesemente inadeguata a sostenere i carichi di lavoro e i consumi delle attività esistenti.

Lo sviluppo economico e la transizione ecologica del nostro territorio non possono prescindere da una rete elettrica moderna, stabile e resiliente”.

CNA Matera sottolinea come la stabilità dei servizi a rete rappresenti un prerequisito fondamentale per la sopravvivenza stessa delle botteghe storiche e delle imprese di prossimità, già sollecitate da numerose sfide congiunturali.

L’Associazione confida in un tempestivo e autorevole intervento da parte del Sindaco Nicoletti e dell’ Assessore Paterino per l’apertura di un tavolo di confronto urgente con l’ente gestore della rete.