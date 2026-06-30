L’attesa è finita: a Matera arriva il giorno della Bruna. Il 2 luglio tra cavalieri e fuochi fino allo “strazzo”. Il programma

La Festa della Bruna entra nelle sue ore più intense.

Tra il 1° e il 2 luglio Matera vivrà il cuore della sua celebrazione più identitaria, due giornate scandite da appuntamenti istituzionali, momenti di fede e riti che, da oltre sei secoli, coinvolgono l’intera comunità cittadina.

La giornata di martedì 1° luglio, vigilia della Festa, si aprirà alle 9.30 con l’incontro del Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna con le autorità civili e militari e con i sindaci dei Comuni dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina presso la Casa Municipale. A seguire si svolgerà la tradizionale cerimonia dell’Onore ai Caduti, con la deposizione della corona d’alloro da parte del presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, del sindaco di Matera e del presidente della Provincia.

Alle 11.00 il Comitato Esecutivo e le autorità incontreranno Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico. Nel corso della mattinata il sindaco renderà inoltre omaggio floreale alla Santa Patrona dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina.

Alle 13.00 è previsto il tradizionale spettacolo pirotecnico presso la Casa Municipale, mentre alle 19.00, in Piazza Duomo, sarà celebrata la Santa Messa con l’esposizione dell’effigie di Maria Santissima della Bruna. Al termine della celebrazione, l’immagine sacra sarà accompagnata in processione fino alla Chiesa di San Giuseppe alle Monacelle, dove resterà esposta alla venerazione dei fedeli fino alle ore 22.00. La Cattedrale rimarrà aperta per tutta la notte, consentendo ai pellegrini e ai fedeli di vivere un momento di raccoglimento nelle ore che precedono la Festa.

A mezzanotte, in Piazza Vittorio Veneto, il tradizionale countdown accompagnerà simbolicamente la città nell’inizio del 2 luglio, il “Capodanno dei materani”, come da sempre viene definito il giorno della Bruna.

2 luglio – Il Capodanno dei materani parte all’alba

Mercoledì 2 luglio Matera si sveglierà prima dell’alba. Alle 4.30, in Piazza Duomo, sarà celebrata la Santa Messa che precederà la storica Processione dei Pastori, in partenza alle 5.30. Tra il suono delle campane, le tradizionali batterie pirotecniche e la partecipazione di migliaia di persone, il corteo attraverserà la città rinnovando uno dei riti più antichi e sentiti della Festa.

Alle 9.00 si terrà, presso Palazzo Lanfranchi (Chiesa della Madonna del Carmine), la tradizionale Vestizione del Generale dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna. Un’ora più tardi, alle 10.00, il Generale assumerà ufficialmente il comando della Cavalcata, che attraverserà le principali vie cittadine accompagnata dalle bande musicali e dal calore della popolazione.

La sera prenderà il via il momento culminante della Festa. Dalle 20.00 partirà dal Capitolo Cattedrale la Solenne Processione di Maria Santissima della Bruna sul Carro Trionfale, che percorrerà la città fino ai tradizionali Tre Giri in Piazza Duomo, previsti intorno alle 22.00.

Subito dopo si rinnoverà il rito più atteso e simbolico: lo Strazzo del Carro in Piazza Vittorio Veneto. Migliaia di persone assisteranno all’assalto del Carro Trionfale in cartapesta, che verrà smembrato secondo una tradizione secolare, trasformando ogni frammento in un ricordo da custodire. Un gesto che rappresenta il culmine di una festa capace di unire fede, devozione popolare e identità collettiva.

A chiudere la 637ª Festa della Bruna sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico che illuminerà la Murgia e il panorama dei Sassi, suggellando una giornata che ogni anno richiama a Matera decine di migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero e che continua a rappresentare uno dei patrimoni culturali e religiosi più autentici del Mezzogiorno.

Sarà possibile assistere ai momenti principali della serata del 2 luglio anche dai maxi schermi posizionati in numerosi punti strategici della città.

La festa della Bruna è organizzata dall’Associazione Maria SS. della Bruna, in collaborazione con la Diocesi di Matera-Irsina e sotto la guida del Vescovo. L’evento si realizza con il patrocinio di Comune e Provincia di Matera, Regione Basilicata, Camera di Commercio, APT Basilicata, Ente Parco della Murgia, Diocesi di Matera-Irsina.