Il Castello di Bernalda riapre le sue porte! Cosa vi aspetta

“Un momento storico per la nostra comunità: con la volontà espressa con delibera di giunta n. 118 del 25/06/2026 e con la firma della convenzione tra il Sindaco, dr.ssa Francesca Materazzo, e il legale rappresentante del CEA B&M – Passi Curiosi, dr. Geremia Ninno, il nostro meraviglioso maniero medievale torna ufficialmente a vivere!“.

È quanto si apprende dal Comune di Bernalda che scrive:

“Un traguardo straordinario:

Turismo senza confini: il monumento sarà finalmente fruibile e pronto ad accogliere visitatori italiani e stranieri.

Generazioni unite: i giovani bernaldesi hanno risposto con un entusiasmo travolgente, pronti in prima persona a diventare custodi di questa storia, ad accogliere i visitatori con il loro calore e a valorizzare le nostre radici culturali e identitarie.

Grazie anche alla collaborazione dei volontari e Apprendisti Ciceroni della Delegazione FAI della Costa Jonica, dell’Arch. Franca Digiorgio e dell’Avv. Francesco Montemurro impegnato costantemente in attività di ricerca della storia locale.

Cosa vi aspetta all’interno dei saloni? Un viaggio unico tra arte e cinema:

Il Museo del Cinema, ispirato alla leggenda vivente di Francis Ford Coppola.

La mostra dedicata al pittore Cosimo Sampietro.

La mostra dedicata al pittore veneto Mario Marconato.

La Pinacoteca d’Arte Moderna, con le opere di maestri del calibro di Carlo Levi, José Ortega, Guerricchio, Treccani, Corrado e molti altri.

Il cuore di Bernalda torna a battere. Vi aspettiamo per scrivere insieme questo nuovo capitolo!”.