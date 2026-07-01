Il Castello di Bernalda riapre le sue porte! Cosa vi aspetta

“Un momento storico per la nostra comunità: con la volontà espressa con delibera di giunta n. 118 del 25/06/2026 e con la firma della convenzione tra il Sindaco, dr.ssa Francesca Materazzo, e il legale rappresentante del CEA B&M – Passi Curiosi, dr. Geremia Ninno, il nostro meraviglioso maniero medievale torna ufficialmente a vivere!“.
È quanto si apprende dal Comune di Bernalda che scrive:
“Un traguardo straordinario:
- Turismo senza confini: il monumento sarà finalmente fruibile e pronto ad accogliere visitatori italiani e stranieri.
- Generazioni unite: i giovani bernaldesi hanno risposto con un entusiasmo travolgente, pronti in prima persona a diventare custodi di questa storia, ad accogliere i visitatori con il loro calore e a valorizzare le nostre radici culturali e identitarie.
Grazie anche alla collaborazione dei volontari e Apprendisti Ciceroni della Delegazione FAI della Costa Jonica, dell’Arch. Franca Digiorgio e dell’Avv. Francesco Montemurro impegnato costantemente in attività di ricerca della storia locale.
Cosa vi aspetta all’interno dei saloni? Un viaggio unico tra arte e cinema:
- Il Museo del Cinema, ispirato alla leggenda vivente di Francis Ford Coppola.
- La mostra dedicata al pittore Cosimo Sampietro.
- La mostra dedicata al pittore veneto Mario Marconato.
- La Pinacoteca d’Arte Moderna, con le opere di maestri del calibro di Carlo Levi, José Ortega, Guerricchio, Treccani, Corrado e molti altri.
Il cuore di Bernalda torna a battere. Vi aspettiamo per scrivere insieme questo nuovo capitolo!”.