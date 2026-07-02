“Anche la Basilicata avrebbe tutto da guadagnare da un rafforzamento delle Province”. L’appello del consigliere regionale

“Giudico estremamente positivo e condivisibile quanto realizzato in Friuli Venezia Giulia grazie all’iniziativa del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, che ha avviato un percorso concreto per restituire prestigio, competenze e centralità alle Province, ossia l’approvazione di un disegno di legge che porta ad un percorso graduale di ricostruzione delle Province, con il trasferimento progressivo delle competenze e il ritorno dell’elezione diretta degli organi. Si tratta di una scelta che va nella direzione giusta, pur nella consapevolezza che il Friuli Venezia Giulia, essendo una Regione a statuto speciale, dispone di prerogative normative differenti rispetto alle Regioni a statuto ordinario.”

Lo dichiara il consigliere di Forza Italia Basilicata Fernando Picerno, che da anni sostiene la necessità di una riforma organica delle Province, che aggiunge:

“Le Province devono tornare ad assumere responsabilità in modo progressivo, partendo da viabilità, edilizia scolastica e supporto ai Comuni, in particolari a quelli più piccoli.

Porto avanti questa battaglia da tempo perché ritengo che le Province rappresentino un livello istituzionale fondamentale per garantire servizi efficienti ai cittadini e un efficace coordinamento tra i Comuni e la Regione.

La loro progressiva perdita di funzioni e risorse, conseguente alle riforme degli ultimi anni, ha creato non poche difficoltà nella gestione di settori strategici come la viabilità, l’edilizia scolastica, la tutela del territorio e la pianificazione”.

Secondo Picerno, è ormai indispensabile “aprire una riflessione seria a livello nazionale per superare una fase di incertezza istituzionale che ha finito per penalizzare sia gli enti locali sia le comunità.

Le Province hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo essenziale come enti di prossimità, rappresentando un punto di riferimento per amministratori e cittadini.

Per questo auspico che il Governo e il Parlamento possano presto avviare una riforma capace di restituire loro piena dignità istituzionale, competenze chiare, adeguate risorse finanziarie e strumenti efficaci per rispondere alle esigenze dei territori.

Anche la Basilicata avrebbe tutto da guadagnare da un rafforzamento delle Province.

Valorizzare questi enti significa rafforzare la capacità amministrativa dei territori, migliorare la qualità dei servizi e garantire una maggiore vicinanza alle esigenze delle comunità locali.

È una sfida che Forza Italia porta avanti con convinzione, nella consapevolezza che un sistema delle autonomie locali più forte ed efficiente rappresenta un valore aggiunto per l’intero Paese”.