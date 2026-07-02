A Matera Festa della Bruna col maltempo: convocato un vertice in Prefettura. Ecco i dettagli

L’Amministrazione Comunale di Matera e l’associazione Maria Santissima della Bruna informano la cittadinanza che alle ore 20 si terrà una nuova riunione in Prefettura per valutare le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento della fase conclusiva della Festa Patronale della Madonna della Bruna.

Nel corso dell’incontro, in funzione delle condizioni meteo da qui in avanti, sarà valutata la possibilità di realizzare in data odierna la fase conclusiva della festa.

L’incontro, con organizzatori, tecnici, auriga e rappresentanti dei cavalieri verterà in particolare sulla effettiva asciugatura delle chianche per consentire il transito di cavalli, muli e carro nella massima sicurezza di cittadini, visitatori e di tutti gli operatori coinvolti, oltre che ovviamente degli animali.

Al termine della riunione sarà data tempestiva comunicazione dell’esito e delle determinazioni assunte in merito allo svolgimento della Festa della Bruna.

Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione, la comprensione e il senso di responsabilità dimostrati, e si garantisce il massimo impegno per la migliore riuscita della 637ma edizione della nostra amata festa patronale.