Dopo il tavolo tecnico in Prefettura, l’Associazione Maria SS della Bruna e il Comune di Matera confermano che la processione si svolgerà regolarmente, con inizio dopo le ore 21.00.
Festa della Bruna a Matera: la processione si svolgerà regolarmente. Ecco a che ora
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Festa della Bruna a Matera: la processione si svolgerà regolarmente. Ecco a che ora
Dopo il tavolo tecnico in Prefettura, l’Associazione Maria SS della Bruna e il Comune di Matera confermano che la processione si svolgerà regolarmente, con inizio…
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Permesso di ricerca idrocarburi su Pisticci, Montescaglioso, Pomarico, Bernalda e Montalbano Jonico: “Una scelta scellerata”. L’intervento di questo Sindaco
In relazione al rilascio, da parte della Regione Basilicata, del permesso di ricerca idrocarburi denominato “La Capriola”, ricadente nei territori di Pisticci, Montescaglioso, Pomarico, Bernalda…
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