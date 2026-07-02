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Festa della Bruna a Matera: la processione si svolgerà regolarmente. Ecco a che ora

2 Luglio 2026

Dopo il tavolo tecnico in Prefettura, l’Associazione Maria SS della Bruna e il Comune di Matera confermano che la processione si svolgerà regolarmente, con inizio dopo le ore 21.00.