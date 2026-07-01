Matera, controlli Asm fra gli ambulanti per la Festa della Bruna

Prosegue a pieno ritmo l’attività di vigilanza a tutela della salute pubblica sul territorio materano.

In questi giorni, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera sta conducendo una serie di servizi ispettivi straordinari serali, mirati a verificare la regolarità degli esercenti ambulanti presenti in città in occasione della Festa della Bruna.

Gli interventi, coordinati in stretta sinergia con la Polizia Locale, stanno vedendo l’impiego simultaneo di diverse articolazioni aziendali: Unità Operativa di Medicina e Sicurezza del Lavoro, Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), Servizio Veterinario.

Il bilancio delle numerose attività commerciali già sottoposte a controllo ha evidenziato diverse irregolarità.

Gli ispettori dell’ASM hanno provveduto a elevare sanzioni.

Le violazioni riscontrate riguardano principalmente il mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’inosservanza dei requisiti igienico-sanitari fondamentali per la conservazione e la somministrazione degli alimenti.

“Desidero ringraziare a il personale dell’ASM impegnato in questi controlli straordinari – dichiara il Direttore generale dell’ASM, Maurizio Friolo- che con professionalità sta garantendo una presenza costante anche in orari serali, in un periodo particolarmente intenso come quello della Festa della Bruna.

L’attività di vigilanza rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare la salute dei cittadini e dei numerosi turisti che in questi giorni affollano Matera”.

I controlli proseguiranno per tutta la durata delle festività, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, la salute dei consumatori e il rispetto delle regole.