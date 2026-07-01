Matera, la Banda della Polizia di Stato in concerto per la città. Ecco la serata

Nella serata di ieri, presso la Cava del Sole di Matera, la Banda Musicale della Polizia di Stato si è esibita in un concerto, alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

All’iniziativa, aperta alla cittadinanza, hanno partecipato le massime Autorità civili, militari e religiose del territorio.

L’evento, promosso dalla Questura di Matera in collaborazione con il Comune di Matera, nell’ambito del programma di “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”, è stato presentato da Beppe Convertini e Francesca Rodolfo.

Sotto la direzione del Maestro Maurizio Billy, la Banda Musicale ha proposto un repertorio, che ha saputo coniugare tradizione e modernità, impreziosito dalle interpretazioni dei solisti Federica Caseti Balucani, Anna Kazlova, Loriana Castellano e Aldo Caputo.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi durante i ha dichiarato:

“Il concerto della banda della Polizia di Stato, che ha ottenuto in questi anni numerosi premi e riconoscimenti, non è soltanto un momento di grande valore artistico, ma un’occasione per testimoniare la vicinanza delle istituzioni ai cittadini attraverso il linguaggio universale della musica.

A Matera, città millenaria e simbolo di riscatto, questa iniziativa celebra i valori di servizio e di prossimità che donne e uomini della Polizia di Stato esprimono quotidianamente e rinnova una tradizione che da quasi un secolo accompagna la storia del nostro Paese”.

Il Questore di Matera Davide Della Cioppa ha affermato:

“È un onore avere la Banda musicale della Polizia di Stato in questa terra che ho il privilegio di servire.

La sua presenza assume un significato ancora più speciale a Matera, Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, perché la musica è molto più di una forma d’arte: è un linguaggio universale che supera confini, parla direttamente alle persone, unisce la comunità e alimenta il senso di appartenenza.

Ha la straordinaria capacità di suscitare emozioni condivise, favorire il dialogo e costruire ponti di comprensione reciproca.

Un’emozione ancora più intensa in questi giorni, con la città già immersa nel clima dei festeggiamenti patronali per Maria SS. della Bruna, autentico simbolo identitario dell’intera comunità”.

La serata si è conclusa con l’esecuzione da parte della Banda Musicale del Canto degli Italiani.