Matera, vinti 20000 euro! Auguri al vincitore

Basilicata vincente con il Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”.
Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Matera è stata realizzata una vincita da 20mila euro presso il punto vendita situato sulla Strada Statale 99 al chilometro 13.
In Basilicata, nel 2025, la spesa relativa ai giochi – ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori – ha registrato una flessione rispetto all’anno precedente: secondo un’elaborazione di Agipronews, dai 188,5 milioni di euro del 2024 si è passati ai 181,2 milioni dello scorso anno, con un calo pari al 4%.
Lo stesso andamento si rileva anche in provincia di Matera, dove la spesa si è fermata a 70,2 milioni di euro, in diminuzione di circa il 5% rispetto ai 73,8 milioni dei dodici mesi precedenti.