UGL Matera: “Dietro la Festa della Bruna c’è il lavoro silenzioso di centinaia di donne e uomini. Grazie ad ASM, istituzioni e volontari”

“In una giornata così significativa per Matera e per l’intera Basilicata, il primo pensiero dell’UGL Matera va alle donne e agli uomini che, mentre migliaia di cittadini e turisti vivono la Festa della Madonna della Bruna, stanno lavorando senza sosta per garantire assistenza sanitaria, sicurezza, prevenzione e tutela della salute pubblica“.

È quanto dichiara Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’UGL Matera.

“L’UGL Matera esprime il più sincero apprezzamento all’Azienda Sanitaria Locale di Matera e al Direttore Generale Maurizio Friolo per l’efficace organizzazione del piano straordinario predisposto in occasione della Festa della Bruna.

La programmazione, il coordinamento tra i servizi e il potenziamento dell’assistenza stanno dimostrando grande efficienza, garantendo risposte tempestive senza compromettere la qualità delle prestazioni sanitarie.

Un plauso va a tutto il personale dell’ASM: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, amministrativi, operatori del 118 e a tutte le professionalità coinvolte.

Donne e uomini che, spesso rinunciando a vivere la festa con le proprie famiglie, assicurano con competenza, dedizione e senso del dovere un servizio essenziale per la comunità.

Apprezzabile anche l’intensa attività di vigilanza e controllo sugli operatori commerciali e sugli ambulanti, svolta in sinergia con la Polizia Locale e le autorità competenti.

Il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e sull’igiene alimentare tutela cittadini, turisti e quegli imprenditori che operano correttamente nel rispetto delle regole.

Legalità e prevenzione rappresentano valori fondamentali per una comunità moderna. Come organizzazione sindacale ribadiamo che una sanità pubblica efficiente si costruisce valorizzando il capitale umano. Continueremo a sostenere il rafforzamento degli organici, il miglioramento delle condizioni di lavoro e il riconoscimento del prezioso contributo di tutto il personale sanitario e amministrativo.

L’ASM di Matera sta offrendo un concreto esempio di buona organizzazione e collaborazione istituzionale. Quando la programmazione è seria e il personale viene valorizzato, i risultati arrivano e diventano patrimonio dell’intera comunità.

Un riconoscimento – aggiunge Giordano – va anche al Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, all’Amministrazione comunale e a tutta la macchina organizzativa che, insieme alle istituzioni civili e religiose, sta contribuendo con impegno e competenza all’ottima riuscita della Festa della Bruna, offrendo l’immagine di una Matera accogliente, efficiente e sicura.

Un sentito ringraziamento va inoltre a tutte le donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, al personale del 118, alla Protezione Civile, ai volontari, all’Associazione Maria Santissima della Bruna e a tutte le realtà istituzionali e organizzative che, con discrezione e professionalità, stanno operando dietro le quinte per garantire il regolare svolgimento della festa.

È grazie a questo straordinario lavoro di squadra che Matera continua a rappresentare un modello di efficienza, accoglienza e collaborazione istituzionale. L’UGL Matera continuerà a sostenere ogni iniziativa volta a rafforzare la qualità dei servizi pubblici, la sicurezza, la tutela della salute e del lavoro, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni, organizzazioni sociali e lavoratori sia la strada maestra per costruire sviluppo e coesione sociale.

In occasione della solenne Festa della Madonna della Bruna, l’UGL Matera rivolge ai cittadini materani, ai lucani, ai pellegrini e ai numerosi visitatori i più sinceri auguri di una serena e partecipata festa. Che la Madonna della Bruna – conclude Giordano – continui a proteggere Matera, le famiglie, i lavoratori e quanti ogni giorno operano con impegno e senso di responsabilità per il bene della comunità. Buona Festa della Bruna a tutti.”