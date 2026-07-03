Matera, partecipazione record per la Festa della Bruna ma non sono mancati i feriti: ecco il bilancio

È di 7 persone il bilancio dei feriti che hanno fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera nel corso della Festa della Bruna 2026.

Tutti sono stati medicati e dimessi, senza necessità di ricovero.

Cinque dei feriti sono assaltatori del Carro Trionfale che hanno riportato traumi riconducibili alle fasi dell’assalto: in particolare, traumi al piede, una lussazione della spalla e un trauma costale.

Gli altri due feriti sono rappresentanti delle Forze dell’Ordine che hanno riportato lievi lesioni provocate dalla calca durante le operazioni di gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico.

“Anche quest’anno la Festa della Bruna – afferma il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo – si è svolta senza particolari criticità dal punto di vista sanitario.

Il limitato numero di accessi al Pronto Soccorso e l’assenza di casi gravi confermano l’efficacia del piano operativo straordinario predisposto dall’ASM per affrontare l’evento.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al personale sanitario dell’ASM, agli operatori del 118 e a tutti coloro che hanno collaborato, insieme alle Istituzioni impegnate nella sicurezza, affinché una giornata caratterizzata da una straordinaria partecipazione popolare si svolgesse nelle migliori condizioni possibili”.