La Basilicata protagonista all’Infiorata Storica di Roma: i dettagli

La Basilicata è stata protagonista nel cuore di Roma grazie all’impegno dell’Unpli Basilicata e delle Pro Loco RotondaEventi e Castelsaraceno APS, che hanno rappresentato la regione alla XIII Infiorata delle Pro Loco d’Italia e all’Infiorata Storica di Roma, promosse dall’Unpli nazionale in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo.

Un appuntamento che ha visto centinaia di volontari provenienti da tutta Italia trasformare Piazza San Pietro e via della Conciliazione in un grande museo a cielo aperto, attraverso tappeti floreali e opere di arte effimera dedicate quest’anno al tema «Verso una pace disarmata e disarmante».

Anche la Basilicata ha dato il proprio contributo con due opere di grande impatto simbolico: «L’Amore è disarmante», realizzata dalla Pro Loco RotondaEventi, e «Un ponte di pace», firmata dalla Pro Loco Castelsaraceno APS.

Due creazioni che hanno saputo raccontare il territorio lucano attraverso immagini, simboli e materiali naturali, trasmettendo un messaggio universale di speranza, dialogo e fraternità.

«Un sentito plauso alle Pro Loco RotondaEventi e Castelsaraceno per la straordinaria partecipazione a un evento che ha saputo trasformare l’arte effimera in un potente messaggio di pace.

Le loro opere testimoniano non solo l’altissima qualità artigianale e creativa delle nostre comunità, ma anche la capacità della Basilicata di farsi interprete di valori universali attraverso simboli che parlano al cuore», ha dichiarato il presidente dell’Unpli Basilicata, Vito Sabia.

«Ancora una volta il movimento delle Pro Loco si conferma un presidio vivo di cultura, tradizione e impegno civile. Un ringraziamento va ai presidenti Massimo Desiderio e Feliciana De Lorenzo e a tutti i volontari che hanno portato con orgoglio il nome della Basilicata sul palcoscenico nazionale di Roma.»

Grande emozione anche nelle parole della presidente della Pro Loco Castelsaraceno APS, Feliciana De Lorenzo, alla prima partecipazione dell’associazione all’evento romano: «Portare la nostra opera a San Pietro è stato un momento che ci ha riempito il cuore. L’opera «Un ponte di pace» raffigura San Francesco in preghiera mentre una colomba porta un ramoscello d’ulivo sopra la Terra.

Al centro il ponte tibetano di Castelsaraceno unisce due montagne, diventando metafora dell’incontro, del dialogo e della fraternità tra i popoli.»

Un’esperienza che, come sottolineato dalla presidente, ha rappresentato anche un’importante occasione di crescita: «Abbiamo scoperto un altro modo di fare cultura e valorizzare il nostro territorio, riprendendo e custodendo l’antica tradizione delle infiorate. Quando l’unione fa davvero la differenza.»

Soddisfazione anche da parte del presidente della Pro Loco RotondaEventi, Massimo Desiderio:

«Partecipare all’Infiorata Storica di Roma è stato ancora una volta un onore. Abbiamo voluto portare nella Capitale un messaggio semplice ma forte: l’amore può disarmare l’odio e la violenza. Ringrazio l’ideatrice del bozzetto, i 34 soci volontari che hanno realizzato il tappeto di sale, il Comune di Rotonda e l’Unpli Basilicata per il sostegno ricevuto.»

La partecipazione delle due Pro Loco lucane conferma il ruolo fondamentale dell’Unpli Basilicata nel promuovere e valorizzare le tradizioni locali, sostenendo le comunità impegnate nella tutela del patrimonio culturale immateriale.

Attraverso il lavoro dei volontari, la passione delle associazioni e la forza dei valori condivisi, la Basilicata ha saputo offrire un contributo significativo a una manifestazione che ogni anno unisce territori diversi nel segno della cultura, della bellezza e della pace.