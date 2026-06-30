Policoro, complimenti alle ragazze della “Gi Elle volley”, campionesse regionali under 13!

Il sindaco, Enrico Bianco, e l’assessore allo Sport Giuseppe Montano, a nome dell’Amministrazione comunale si complimentano con le giovani atlete della “Gi Elle Volley Policoro”, per la conquista del prestigioso titolo di campionesse regionali under 13.
Un successo ricco di significato, trattandosi del campionato giovanile che rappresenta la base di un movimento, dove si pongono le basi per gli anni futuri.
Ora l’attività si sposta in spiaggia, dove il gruppo Gi Elle si dedica alle attività di beach volley presso l’arena denominata Sirena Beach al Lido Sirena.