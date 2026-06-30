A Pisticci la Festa della Bandiera blu! Il programma

Venerdì 3 luglio, in 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗘𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗮 a Marconia, la 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 celebra la 𝗕𝗮𝗻𝗱𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗕𝗹𝘂 𝟮𝟬𝟮𝟲 con una serata dedicata al mare, alla costa jonica e al racconto di un territorio che continua a crescere nell’accoglienza, nella promozione turistica e nella valorizzazione delle proprie identità.
Dalle 𝟭𝟴:𝟬𝟬 spazio all’animazione per bambini, al confronto pubblico, al teatro e alla musica.
Alle 𝟮𝟬:𝟬𝟬 il talk territoriale “𝗟’𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼: 𝗱𝗮 𝗠𝘆 𝗻𝗮𝗺𝗲 𝗶𝘀 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗮 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗶𝘀 𝗺𝗼𝗿𝗲”, seguito dal reading teatrale “𝗩𝗼𝗰𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗲” con Manola Rotunno.
Dalle 𝟮𝟮:𝟬𝟬 la serata proseguirà con gli 𝗦𝘁𝗲𝗿𝗲𝗼 𝟴 𝗕𝗮𝗻𝗱 e, da mezzanotte, con 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗱𝗶𝘀𝗲 𝗼𝗻 𝘁𝗼𝘂𝗿.
Un’occasione per raccontare il percorso che, negli ultimi anni, ha unito la valorizzazione della Marina al legame con i calanchi, il borgo storico e l’entroterra.