Policoro, incontro in biblioteca sul libro dedicato alla Basilicata

Si intitola “Basilicata in ogni verso – Basilicata along all lines”, il libro del giornalista fotografo Ottavio Chiaradia, che sarà presentato oggi alle ore 16.30 nella biblioteca comunale in piazza Eraclea, 1 a Policoro.
L’evento è patrocinato dall’Amministrazione comunale, che sarà presente con l’assessore Massimiliano Scarcia.
Introduce e modera Maria Grazia Schirone dell’associazione culturale “Nuova Hera”. Dopo i saluti di Scarcia e Cosimo Palazzo di Nuova Hera, interverrà il giornalista della Tgr Igor Uboldi su “Basilicata lucus non lucendo”;
poi Paolo Continanza “Basilicata, l’oggetto del desiderio”; Antonio Bavusi “L’anima e i silenzi”, e Danilo Chiaradia “La stratigrafia emotiva della Basilicata”.
Chiuderà l’autore Ottavio Chiaradia.