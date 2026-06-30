Bonus assunzioni 2026: “un’opportunità da cogliere, ma servono trasparenza, tutele e lavoro stabile anche in Basilicata”

“La riapertura delle domande per i bonus assunzioni destinati agli under 35, alle donne e ai lavoratori delle Zone Economiche Speciali rappresenta un’importante occasione per favorire l’occupazione e sostenere il tessuto produttivo del nostro territorio.
Tuttavia, questi incentivi devono tradursi in lavoro stabile e di qualità, non in semplici strumenti temporanei di riduzione del costo del lavoro”.
Lo dichiara Donato Rosa, segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata, commentando l’avvio delle procedure Inps per gli esoneri contributivi previsti dal Decreto-Legge n. 62/2026.
“Come organizzazione sindacale – prosegue Rosa – chiediamo che le agevolazioni siano accompagnate da controlli rigorosi affinché vengano utilizzate nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei contratti collettivi.
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai giovani e alle donne, categorie che continuano a subire maggiormente le difficoltà di accesso a un’occupazione stabile, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno e della Basilicata.
La nostra regione – conclude il segretario della Filcom Confsal Basilicata – ha bisogno di politiche che incentivino investimenti, formazione e occupazione duratura.
Gli incentivi pubblici devono rappresentare un volano per creare posti di lavoro qualificati e non generare precarietà.
Filcom Confsal Basilicata continuerà a vigilare affinché le risorse disponibili producano benefici concreti per lavoratori, imprese e comunità, garantendo il pieno rispetto della legalità, della dignità del lavoro e del principio della giusta retribuzione”.