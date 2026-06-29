Caro assicurazioni per gli automobilisti lucani: “Non chiediamo privilegi, ma semplicemente equità, trasparenza”. La proposta

“Migliaia di automobilisti della Basilicata sono costretti a pagare premi assicurativi elevati nonostante operino in un contesto caratterizzato da una bassa densità abitativa e da livelli di incidentalità che non possono essere assimilati alle grandi aree metropolitane del Mezzogiorno“, per questo “chiederò che la Regione Basilicata si faccia promotrice di una iniziativa istituzionale nei confronti del Governo, dell’Ivass e dell’Antitrust affinché vengano rivisti i criteri di determinazione dei premi assicurativi e venga assicurata una reale giustizia tariffaria per gli automobilisti lucani“.

E’ la proposta fatta dal consigliere regionale del Pd, Piero Marrese che ha aggiunto:

“Non chiediamo privilegi, ma semplicemente equità, trasparenza e il rispetto di un principio fondamentale: cittadini con gli stessi comportamenti devono essere trattati allo stesso modo, indipendentemente dalla regione in cui vivono”.

E questa vicenda, ha concluso “si inserisce in un quadro più generale di disparità che colpiscono le aree interne e le regioni a rischio spopolamento“.