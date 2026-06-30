Matera stop al grande caldo: temperature in calo. Ecco le previsioni

Anticiclone subtropicale è in indebolimento, in particolare tra giovedì e venerdì con l’arrivo di qualche rovescio o temporale non solo in Appennino, ma anche su coste e pianure, contestualmente ad uno smorzamento della canicola.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 1 Luglio, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 35°C, la minima di 23°C.

Giovedì 2 Luglio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Ampie schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 22°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.