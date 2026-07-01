Matera, Saldi estivi 2026: ecco le regole per fare acquisti sicuri

Ci siamo: parte il conto alla rovescia per la stagione degli sconti estivi 2026.

Nella maggior parte delle regioni italiane i saldi scatteranno ufficialmente nei primi giorni di luglio per concludersi a inizio settembre.

Un’opportunità per fare ottimi affari, a patto di mantenere gli occhi aperti.

Il mercato dello shopping è profondamente cambiato, muovendosi costantemente tra le vetrine dei negozi fisici e gli algoritmi delle piattaforme e-commerce. Di conseguenza, anche le insidie per i consumatori si sono fatte più sofisticate.

Per aiutare i cittadini a fare acquisti sicuri, consapevoli e al riparo da speculazioni o vere e proprie truffe, l’ADOC ha preparato il nuovo decalogo estivo.

Ecco le 10 regole d’oro da portare in negozio e online:

1. IL PREZZO PRECEDENTE

Trasparenza prima di tutto. Il venditore ha l’obbligo di indicare chiaramente il prezzo più basso applicato al prodotto nei 30 giorni precedenti.

2. METODI DI PAGAMENTO E POS

Hai il diritto di pagare come preferisci. Rifiutare la carta non è consentito.

3. DIFFIDA DAGLI SCONTI ECCESSIVI

Saldi così estremi (dal 60% o 70% in su) potrebbero nascondere fondi di magazzino degli anni passati o prodotti di seconda scelta difettosi.

4. LA TRAPPOLA DEL “BUY NOW PAY LATER”

I pagamenti in 3-4 rate a tasso zero sono comodi, ma rischiosi. Prima di usarli, verifica il budget totale per non superare le tue reali possibilità.

5. CONFRONTA I PREZZI

Non fermarti alla prima vetrina. Se hai adocchiato un articolo, fai un piccolo giro di ricognizione (anche online) e verifica i prezzi in più negozi.

6. AFFIDATI A NEGOZI DI FIDUCIA

Per andare sul sicuro, scegli attività che conosci e di cui ti fidi.

7. PROVA DEI CAPI

La possibilità di provare i capi in negozio è lasciata alla discrezionalità del venditore.

8. CONTROLLA QUALITÀ ED ETICHETTA

Guarda oltre il cartellino del prezzo. Verifica sempre la composizione dei tessuti, la qualità dei materiali e la presenza di marchi di sostenibilità o certificazioni ufficiali.

9. ACQUISTA PER BISOGNO

Compra solo ciò che ti serve realmente o che desideravi da tempo: evita lo shopping compulsivo.

10. DIRITTO DI SOSTITUZIONE (ANCHE IN SALDO!)

C’è una regola che non cambia mai, nemmeno durante i saldi: se l’articolo acquistato si rivela difettoso o non conforme, il commerciante è obbligato per legge a ripararlo, sostituirlo.