Causa lavori sulla condotta suburbana Matera – Venusio Acquedotto Lucano comunica che in data odierna l’erogazione idrica sarà sospesa sui frontisti della SS99 nel tratto borgo Venusio limite di regione dalle ore 9:00 fino a ultimazione lavori.
Matera, lavori sulla condotta e niente acqua in questo tratto
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Matera, la Banda della Polizia di Stato in concerto per la città. Ecco la serata
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