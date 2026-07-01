ULTIME NEWS

Matera, lavori sulla condotta e niente acqua in questo tratto

1 Luglio 2026

Causa lavori sulla condotta suburbana Matera – Venusio Acquedotto Lucano comunica che in data odierna l’erogazione idrica sarà sospesa sui frontisti della SS99 nel tratto borgo Venusio limite di regione dalle ore 9:00 fino a ultimazione lavori.