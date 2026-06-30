La “Coppa Città di Grassano” pronta a sfoggiare emozioni e spettacolo. Ecco il programma

Si presenta con un nuovo outfit, un abito in perfetto stile “maxi slalom”, l’undicesima edizione della “Coppa Città di Grassano”, pronta a sfoggiare emozioni e spettacolo sui tornanti della strada provinciale S.P.1 di Matera ex SS7, la storica via Appia, il 4 e 5 luglio prossimi.

La gara, organizzata dalla scuderia Basilicata Motorsport in collaborazione con i piloti grassanesi Domenico Caputo, Armando Stola e Innocenzo Vizzuso, promotori della manifestazione, e con il sostegno del Comune di Grassano, è valevole come tappa del Trofeo d’Italia Centro Sud ACI Sport 2026 e come sesta prova del 23° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia e Basilicata).

Una nuova sfida attende i partecipanti, lo scorso anno numerosi, sul nuovo tracciato, ricavato come sempre sulla S.P.1 ex S.S.7, ma portato da 3.000 a 3.630 metri di lunghezza, che si snoderà lungo un particolare percorso, molto tecnico nella prima parte e veloce nella seconda, che giunge all’arrivo nell’abitato di Grassano.

Alla competizione, vinta lo scorso anno dal potentino Carmelo Coviello al volante della sua Osella PA21, parteciperanno diverse tipologie di vetture, dai prototipi alle auto rally ed ai kart cross, dalle moderne alle storiche, ed è prevista anche la disciplina della regolarità turistica, dominata lo scorso anno da Antonio Mallano su Mini Cooper. Le iscrizioni resteranno aperte sino alle ore 24 di domani, mercoledì 1 luglio.

Il programma della corsa, diretta dal lucano Carmine Capezzera, prevede sabato 4 luglio, le verifiche sportive e tecniche, ed entrerà nel vivo alle ore 9:00 di domenica 5 luglio, con la ricognizione ufficiale del percorso seguita da tre manches cronometrate.

La cerimonia di premiazione si terrà intorno alle ore 16 in piazza Libertà.

Per informazioni sulla gara è disponibile la pagina Facebook Basilicata Motorsport.

Di seguito la locandina con i dettagli.