Meteo: dopo la pioggia, migliora il tempo su Matera. Ecco le previsioni

Su Puglia, Basilicata e Molise nel corso del fine settimana il maltempo sfilerà rapidamente verso i Balcani, permettendo al sole di tornare protagonista ovunque con un clima estivo decisamente più gradevole.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 3 Luglio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 21°C.
Sabato 4 Luglio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 21°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.