Permesso di ricerca idrocarburi su Pisticci, Montescaglioso, Pomarico, Bernalda e Montalbano Jonico: “Una scelta scellerata”. L’intervento di questo Sindaco

In relazione al rilascio, da parte della Regione Basilicata, del permesso di ricerca idrocarburi denominato “La Capriola”, ricadente nei territori di Pisticci, Montescaglioso, Pomarico, Bernalda e Montalbano Jonico, il sindaco di Pisticci Domenico Albano ribadisce la contrarietà assoluta dell’Amministrazione comunale.

“La posizione del Comune di Pisticci è chiara ed è già stata espressa in sede di audizione in Commissione regionale, oltre che deliberata dal Consiglio comunale il 19 marzo 2013.

La decisione della Regione Basilicata non tiene conto dei pareri contrari espressi anche dai Comuni di Montescaglioso, Pomarico e Montalbano Jonico e risulta in evidente contrasto con la vocazione agricola di qualità e turistica del territorio interessato dal permesso di ricerca.

Va inoltre evidenziato che nell’area industriale del Comune di Pisticci sono già presenti aziende ad alto impatto ambientale e che il limite di sostenibilità del territorio è stato raggiunto.

Nei prossimi giorni chiederò la convocazione di una seduta congiunta del Consiglio provinciale con i Comuni interessati dal rilascio del permesso, per concordare le azioni di contrasto a una scelta scellerata, che non tiene conto dei bisogni reali delle comunità coinvolte”.

Lo dichiara il sindaco di Pisticci, Domenico Albano.