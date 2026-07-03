Basilicata, ancora allerta meteo della Protezione Civile

La depressione che sta interessando il nostro Paese si sposta verso lo ionio, estendendo così la fase di maltempo alle restanti regioni meridionali, specie su Calabria e Sicilia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende ed integra o precedenti.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto per la giornata di oggi, venerdì 3 luglio, è stata valutata allerta gialla su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell’Umbria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.