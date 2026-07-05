Meteo: su Matera torna la pioggia? Ecco le previsioni

Ad inizio settimana maggiore variabilità con qualche fenomeno piovoso nelle ore pomeridiane sull’appennino lucano e sul Molise.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 6 Luglio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 21°C.
Martedì 7 Luglio avremo cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 22°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.