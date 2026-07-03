Svolta Digitale in Basilicata: Bardi Lancia un Piano da 32 Milioni

La Basilicata risponde alle sfide della transizione digitale ed energetica mettendo in campo una strategia organica da oltre 32 milioni di euro per trasformare l’innovazione da semplice opportunità a politica strutturale di sviluppo.

Lo ha affermato il Presidente della Regione, Vito Bardi, intervenendo a Maratea in occasione della tappa lucana di Talentis, la manifestazione promossa da Confindustria Basilicata e dal Gruppo Giovani Imprenditori per valorizzare i migliori talenti e le startup del territorio.

Nel suo discorso Bardi ha evidenziato come il tessuto produttivo lucano, composto prevalentemente da micro, piccole e medie imprese, si trovi oggi di fronte a un bivio cruciale: subire i grandi cambiamenti tecnologici in atto oppure governarli.

La Regione ha scelto con decisione la seconda strada, consapevole che per competere su mercati sempre più complessi le aziende abbiano bisogno di strumenti adeguati e di un contesto solido.

Per questo motivo l’amministrazione ha lavorato per superare la logica del finanziamento a pioggia dei singoli progetti, puntando sulla creazione di un ecosistema stabile che accompagni l’impresa in ogni sua fase, dalla nascita alla crescita industriale.

A sostegno di questa visione il Presidente ha ricordato le importanti misure economiche messe a bando, concepite come tasselli di un’unica grande strategia.

Tra queste spiccano il nuovo avviso pubblico da 6 milioni di euro dedicato ai Poli di innovazione e rigenerazione produttiva – per finanziare laboratori, programmi di incubazione e voucher alle startup – e il bando da 26 milioni di euro mirato a sostenere la ricerca e lo sviluppo delle PMI, a cui si affiancano i fondi FSC 2021-2027 per il trasferimento tecnologico.

Il vero obiettivo di questo grande piano di investimenti e connessioni tra università, centri di ricerca e imprese è, nelle parole di Bardi, una scommessa sul capitale umano.

Una regione cresce davvero, ha concluso il governatore, solo quando riesce a trattenere i propri talenti, ad attrarne di nuovi e a offrire ai giovani un ambiente fertile in cui scegliere di costruire il proprio domani, trasformando le idee in opportunità reali e valorizzando chi ha il coraggio di rischiare e investire sul territorio.

Durante l’evento a Maratea sono state presentate alcune start up che sviluppano progetti innovativi.

Il Presidente si è complimentato con i giovani per le loro nuove idee, sottolineando competenze, coraggio e visione imprenditoriale.