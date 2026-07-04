Matera: “L’ASM torna protagonista. Investire nella salute significa investire nel lavoro, nelle famiglie e nel futuro del Materano”

“La sanità materana sta vivendo una stagione di rinnovata attenzione istituzionale che merita di essere sostenuta e consolidata.

Dopo anni segnati da carenze di personale, difficoltà organizzative e da una mobilità sanitaria che ha costretto troppi cittadini ai cosiddetti ‘viaggi della speranza’, oggi si intravedono segnali concreti di cambiamento che restituiscono fiducia ai lavoratori, alle famiglie e all’intera comunità.“

È quanto dichiara Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’UGL Matera, al termine dell’incontro odierno con l’Assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, nel corso del quale ha avuto modo di conoscere e salutare anche alcuni dei nuovi dirigenti che hanno scelto di mettere competenza, esperienza e professionalità al servizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Una scelta che rappresenta un importante segnale di responsabilità e di fiducia verso il territorio, nell’interesse dei pazienti, dei cittadini e del rafforzamento della sanità pubblica lucana.

“L’UGL Matera esprime apprezzamento per il lavoro che l’Assessore regionale Cosimo Latronico e il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, stanno portando avanti per rilanciare il sistema sanitario provinciale dopo anni di immobilismo.

Il percorso avviato, fondato sul potenziamento dei servizi, sulla riorganizzazione dell’assistenza, sul rafforzamento degli organici e sulla valorizzazione delle professionalità, rappresenta una scelta che merita continuità, perché la salute dei cittadini costituisce il primo investimento per lo sviluppo sociale, economico e occupazionale del territorio.

I professionisti dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Policoro, dei distretti sanitari, della rete dell’emergenza-urgenza, della medicina territoriale e di tutti i servizi dell’ASM rappresentano una straordinaria ricchezza per la Basilicata.

Medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, amministrativi e personale di supporto garantiscono quotidianamente, spesso in condizioni non semplici, competenza, umanità e un elevato senso delle istituzioni, offrendo ai cittadini un’assistenza di qualità.

Come organizzazione sindacale ribadiamo che una sanità moderna non si costruisce soltanto con nuove strutture o tecnologie avanzate. Il vero valore aggiunto resta il capitale umano. Proprio in questa direzione – prosegue Giordano – si stanno concentrando gli interventi promossi dall’Assessore Latronico e dal Direttore Generale Friolo, che stanno imprimendo una concreta inversione di tendenza rispetto al passato.

La strada intrapresa è quella giusta, ma deve proseguire con determinazione attraverso assunzioni stabili, formazione continua, valorizzazione delle competenze, crescita professionale e condizioni di lavoro sempre più dignitose.

Solo investendo nelle persone sarà possibile consolidare servizi efficienti e garantire risposte tempestive e vicine ai bisogni dei cittadini. I primi risultati dimostrano che una programmazione seria, accompagnata da una visione strategica e da investimenti mirati, può invertire una tendenza che per troppo tempo ha penalizzato il Materano.

L’obiettivo deve essere consentire ai cittadini di curarsi nella propria terra, vicino ai propri affetti, riducendo progressivamente la mobilità sanitaria e restituendo piena fiducia nella sanità pubblica lucana. Le eccellenze professionali presenti nell’ASM meritano di essere valorizzate e messe nelle condizioni di esprimere pienamente il loro potenziale.

L’UGL Matera continuerà a svolgere con responsabilità il proprio ruolo di rappresentanza e di proposta, collaborando con tutte le istituzioni affinché il percorso di rilancio dell’ASM prosegua senza rallentamenti. Una sanità pubblica efficiente non rappresenta soltanto un diritto costituzionale, ma anche un presidio di coesione sociale, sviluppo, occupazione qualificata e sicurezza per le famiglie, oltre a costituire un elemento decisivo per la crescita e l’attrattività dell’intero territorio.

Un sentito ringraziamento va a tutto il personale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera che, ogni giorno, opera con professionalità, sacrificio e straordinario senso del dovere. Ai lavoratori della sanità vogliamo dire che il loro impegno rappresenta il vero motore del sistema sanitario e merita rispetto, valorizzazione e il pieno sostegno delle istituzioni.

L’arrivo di nuove professionalità dirigenziali rafforza un percorso già avviato e rappresenta un segnale concreto di fiducia verso l’ASM e verso il territorio materano. La provincia di Matera dispone di competenze di assoluto livello e di strutture che possono diventare sempre più punti di riferimento per l’intera Basilicata.

La sfida è proseguire con determinazione su questa strada affinché sempre più cittadini possano trovare risposte di qualità nei nostri ospedali e nei servizi territoriali, evitando i lunghi e dolorosi viaggi della speranza. Investire nella salute – conclude Giordano – significa investire nella vita delle persone, nel lavoro, nelle famiglie e nel futuro del Materano. È questa la sfida che istituzioni, operatori sanitari e parti sociali sono chiamati a vincere insieme.”