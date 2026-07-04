Bernalda, bancomat fatto esplodere! Ecco quanto hanno portato via

Un boato nella notte ha svegliato i residenti di corso Umberto a Bernalda.
Il bancomat della filiale di Banca Intesa San Paolo è stato fatto esplodere intorno alle tre e mezza.
Quattro persone, come fa sapere rainews, sono fuggite su un’automobile fino ad Altamura.
A inseguirli i carabinieri di Pisticci e Matera mentre, da Bari, si levava un elicottero per tentare di seguirne il percorso dall’alto.
Nulla da fare, però anche via terra: i militari sono stati bloccati da una distesa di chiodi a tre punte.
A causa della concitazione, parte del bottino si è perso per strada.
I carabinieri hanno così recuperato circa 40 mila dei 90 mila euro totali sottratti riconsegnati alla direttrice della banca.
Sul posto, per i rilievi, il comandante provinciale dei carabinieri Giovanni Russo e il capitano Antonio Belardo.
Si tratta del terzo furto ai danni della filiale del paese.
A causa dell’esplosione, si sono registrati danni anche alle case vicine.