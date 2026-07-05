Matera, Festa della Bruna: annullati i fiochi pirotecnici!

L’associazione della Bruna informa la cittadinanza che, con rammarico, i fuochi pirotecnici previsti per questa sera non potranno essere effettuati a causa delle forti raffiche di vento.

Questa decisione dipende dal rigoroso rispetto delle norme di sicurezza previste dall’autorizzazione V.INC.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale).

La V.INC.A. è un’autorizzazione che serve a proteggere la natura e gli animali presenti nelle aree sottoposte a vincolo.

Tra le norme presenti c’è anche l’obbligo di non effettuare i fuochi quando il vento supera determinati limiti, perché le ricadute potrebbero essere trasportate a distanza, aumentando il rischio di incendi e causando possibili danni all’ambiente circostante.

Per questo motivo, nel pieno rispetto delle prescrizioni previste e con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e preservare la flora e la fauna, lo spettacolo pirotecnico di questa sera è stato annullato.

Siamo consapevoli del dispiacere che questa decisione potrà arrecare ai cittadini.