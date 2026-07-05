Turismo, il ministero: Italia si conferma al top in Europa anche per l’estate 2026. I dettagli

L’Italia si conferma regina europea del turismo anche per l’estate del 2026.

Secondo le elaborazioni dell’Ufficio di Statistica del ministero del Turismo, oltre la metà delle strutture ricettive prenotabili sulle piattaforme online risulta già occupata: il tasso di saturazione Ota è infatti del 51,2%, superiore a quello di Spagna (42,8%) e Francia (32,9%). La tariffa media, pari a 153 euro, resta invece più bassa rispetto a Spagna (170 euro) e Grecia (195 euro).

I tassi di saturazione, come fa sapere skytg24, più elevati si registrano in Veneto (57,5%), Emilia-Romagna (56,7%), Provincia autonoma di Trento (55,7%) e Provincia autonoma di Bolzano (54,9%). Sopra la media nazionale anche Friuli-Venezia Giulia (53,7%), Sicilia (53,3%) e Toscana (52,5%).

Il livello di saturazione nazionale per giugno e luglio ha registrato un aumento sullo stesso periodo del 2025. Nello specifico, a giugno la crescita è stata del 13,4%, mentre a luglio si è attestata al 10%.

Tra le diverse destinazioni, le aree lacuali registrano il tasso di saturazione più elevato, pari al 54%. Seguono le località termali e quelle balneari, entrambe con un valore del 51%.

Il ministero del Turismo evidenzia anche la crescita della domanda internazionale. Le ricerche di voli verso l’Italia sono aumentate del 26% rispetto allo scorso anno.

La crescita della domanda internazionale riguarda in particolare alcuni mercati europei. Tra questi ci sono la Polonia, con un aumento delle ricerche del 76%, la Germania (+66%) e la Spagna (+48%). A sostenere questa tendenza c’è anche l’aumento dei posti disponibili sui voli di linea diretti verso l’Italia, cresciuti del 14%. Si tratta di un incremento più alto rispetto a quello registrato da Spagna (+8%), Grecia (+7%) e Francia (+2%).

Le ricerche di voli per il periodo compreso tra il 14 e il 16 agosto sono aumentate del 17% rispetto a Ferragosto 2025. L’incremento riguarda sia i viaggiatori italiani sia quelli stranieri.

“L’estate del 2026 si conferma un successo per il turismo in Italia, con un tasso di saturazione Ota del 51,2%, superiore a competitor come Spagna e Francia.

L’incremento delle ricerche aeree del 26% rispetto all’anno scorso, unito a un aumento della capacità aerea, dimostra un forte interesse internazionale per il nostro Paese”, ha commentato il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi.

“L’Italia mantiene il suo primato di meta privilegiata per i visitatori di tutto il mondo. Un risultato frutto di un costante lavoro di squadra tra governo, imprese e operatori del settore. Ne siamo orgogliosi e guardiamo al futuro con ottimismo”, ha concluso.

“L’Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l’estate 2026. Un risultato che premia la bellezza della nostra Nazione, la qualità della nostra offerta e il grande lavoro di tutto il comparto turistico”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Grazie agli imprenditori, ai lavoratori e agli operatori del settore che ogni giorno contribuiscono a rendere l’Italia una meta sempre più attrattiva e competitiva. Il Governo continuerà a fare la sua parte per sostenere un settore strategico per la nostra economia e per la crescita della Nazione”, ha aggiunto.