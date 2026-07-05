La Basilicata piange Renato Cantore: “Il suo esempio e le sue opere patrimonio prezioso per la nostra comunità”. Il messaggio di cordoglio di Bardi

“Con la scomparsa di Renato Cantore la Basilicata perde un giornalista di grande spessore, che ha interpretato la professione con rigore, passione e profondo senso del servizio pubblico.

Attraverso il suo lavoro ha raccontato la nostra terra con competenza e autenticità, contribuendo a custodirne la memoria e a valorizzarne l’identità.

Negli ultimi anni aveva dedicato un impegno particolare alla figura di Rocco Petrone, facendo conoscere a tanti lucani, e non solo, il contributo di un nostro illustre conterraneo alla conquista dello spazio e rafforzando il legame tra la Basilicata e la sua vocazione nel settore dell’aerospazio.

Il suo esempio e le sue opere resteranno un patrimonio prezioso per la nostra comunità.

Alla sua famiglia, ai colleghi della Rai e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo, a nome mio e dell’intera Giunta regionale, le più sincere e sentite condoglianze”.

Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.