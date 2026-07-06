Matera, Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria: ecco l’ordine del giorno

Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 30.06.2026, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 16:00 di mercoledì 08 luglio 2026 e di 2^ convocazione alle ore 16:00 di lunedì 13 luglio 2026, presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Interrogazioni:

A. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per la gestione del Centro per la Creatività presso l’immobile di Casa Cava”; (Prot. 0025999/2026 del 19/03/2026);

B. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per il ripristino della sicurezza stradale e per un piano di manutenzione straordinaria per Matera 2026 Capitale della Cultura e del Dialogo”; (Prot. 0027016/2026 del 24/03/2026);

C. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Stato dell’arte del nuovo Regolamento per l’assegnazione in sub-concessione di immobili ed aree di proprietà dello Stato nei Rioni Sassi e gestione delle sub-concessioni scadute o in scadenza”; (Prot. n. 0028522/2026 del 27/03/2026);

D. Interrogazione a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Interrogazione comunale su stato dell’iter di valorizzazione e gestione del Castello Tramontano e dei Siti Rupestri urbani”; (Prot. n. 0030380/2026 del 01/04/2026);

E. Interrogazione a firma del consigliere Domenico Bennardi avente ad oggetto: “Interrogazione circa gli interventi su strade rurali, contrade e borghi cittadini e lo stato di attuazione del piano straordinario di manutenzione”; (Prot. n. 0030976/2026 del 02/04/2026);

F. Interrogazione a risposta scritta e orale del consigliere TOTO avente ad oggetto “Inadempienza del Comune di Matera per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in via Conversi (Peep San Giacomo) e ritardo nella consegna di 24 alloggi ERP “; (Prot. G. n. 0034521/2026 del 14/04/2026);

G. Interrogazione a risposta scritta/orale del consigliere TOTO avente ad oggetto: “Che fine ha fatto il bando di gestione del MU.DEA.M”; (Prt. G. n. 003887/2026 del 27/04/2026);

H. Interrogazione a risposta scritta/orale del Cons. TOTO avente ad oggetto: “Proroga rinnovo concessioni cimiteriali e stato di avanzamento dei lavori del campo di inumazione presso il Cimitero di C.da Pantanello” (Prt G. n. 0043995/2026 dell’11/05/2026);

3. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 16 giugno 2026 avente per oggetto: “Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2026-2028 n. 6. Variazione in via d’urgenza ex articolo 175 comma 4 e articolo 42 del tuel n. 267/2000 e s.m.i.”;

4. Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2026-2028 n.5 per applicazione avanzo vincolato per politiche sociali e codice della strada e altre variazioni. Approvazione;

5. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028 – Art. 37 D.Lgs. n. 36/2023 ed aggiornamento DUP – I Integrazione;

6. Adesione alla definizione agevolata (rottamazione quinquies) – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. 199/2025 e articolo 10 quinquies D.L. 38/2026, convertito con L. 88/2026.