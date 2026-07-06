Numeri da record in Basilicata per la produzione di albicocche. I dettagli

L’abicocca è la seconda produzione ortofrutticola commercializzata dalle Organizzazioni di Produttori lucane, dopo la fragola, con circa 8.500 tonnellate conferite.

In Basilicata, fa sapere l’ansa, operano sei organizzazioni di produttori e due associazioni di organizzazioni di produttori, mentre nel 2026 sono stati approvati programmi operativi per oltre 25 milioni di euro, sostenuti da 13,8 milioni di euro di contributi comunitari, risorse che consentono di accompagnare gli investimenti, l’innovazione e la competitività delle imprese agricole.

La Basilicata è la seconda regione italiana per superficie coltivata, con oltre 3.700 ettari, mentre la provincia di Matera è la prima in Italia per estensione degli impianti.

Rotondella costituisce uno dei principali poli produttivi regionali, con circa 700 ettari coltivati e 300 aziende agricole impegnate nella filiera.

Lo si è appreso a Rotondella, durante la 28esima edizione della Sagra dell’Albicocca alla quale ha partecipato anche l’assessore regionale all’agricoltura, Carmine Cicala:

“Dietro ogni produzione agricola ci sono competenze, sacrifici, tradizioni e persone che meritano di essere sostenute.

Come Regione continueremo a investire nell’innovazione, nella ricerca, nell’organizzazione della filiera e nella promozione delle nostre eccellenze, perché valorizzare un prodotto significa sostenere il reddito delle imprese, custodire l’identità delle nostre comunità e costruire il futuro dell’agricoltura lucana”.