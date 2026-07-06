Ottima riuscita a Matera per la Giornata Ecologica Epli promossa da Ente Pro Loco Basilicata e Associazione Verde Colle Timmari

Successo a Matera per la Giornata Ecologica regionale Epli promossa dalla Rete Ente Pro Loco Basilicata e dall’ Associazione Verde Colle Timmari.

Volontari, istituzioni e cittadini tutti insieme a Colle Timmari per sensibilizzare al rispetto della natura e dell’ambiente contro l’abbandono dei rifiuti.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa il quale a nome della Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps ha rivolto i complimenti al Presidente dell’Assocazione Verde Colle Timmari Rocco Festa e a tutti i soci volontari che da anni si impegnano per la custodia e promozione di un’area importante del materano dal punto di vista storico e naturalistico con attività e proposte che puntano a sensibilizzare le istituzioni ad investire in azioni migliorative.

Il Presidente dell’Associazione Verde Colle Timmari Rocco Festa nel ringraziare per la partecipazione ha rimarcato “abbiamo aderito all’iniziativa nazionale delle Giornate Ecologiche Epli per accendere i riflettori sul bosco di Colle Timmari dalle forti potenzialità turistiche su cui bisogna investire e tali manifestazioni rappresentano un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio ambientale e di sensibilizzazione”.

Presenti all’iniziativa l’Assessore del Comune di Matera Stefania Draicchio, il Presidente dell’Associazione “Amici del Borgo La Martella” e consigliere comunale Paolo Grieco e il Presidente del Consiglio comunale materano Donato Braia il quale ha dichiarato “come Amministrazione comunale abbiamo finanziato un primo intervento per la ristrutturazione del centro sociale di Timmari e confermiamo piena attenzione e collaborazione alle attività associative per la crescita sociale e turistica territoriale”.

Alla manifestazione hanno partecipato anche il Presidente Pro Loco Lavello “F.Ricciuti” Gaetano Vitale, il tesoriere Pro Loco Barile Nicola Grimolizzi e l’Operatore volontario Servizio Civile Ambientale diPromozione Italia Loris Sigillito.

Per l’occasione i partecipanti dopo la raccolta dei rifiuti e l’individuazione di aree con presenza di rifiuti ingombranti e pericolosi che saranno segnalate a quanti di competenza per la bonifica hanno potuto apprezzare il percorso del “Cantico delle Creature” di San Francesco, la Chiesa di Dio Salvatore, la Necropoli Apulo Greca del colle Timmari e la panchina gigante “Big Bench 459” installata sul punto panoramico di Colle Timmari realizzata su iniziativa dell’Associazione Verde Colle Timmari.